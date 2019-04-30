Дешевый флагман Redmi 855 окажется производительнее Xiaomi Mi9

Глава Redmi Лю Вейбинг намекнул в соцсети Weibo на то, что грядущий народный флагман Redmi (кодовое название Redmi 855) окажется производительнее флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Впрочем, это неудивительно, ведь смартфон будет построен на том же топовом чипсете Snapdragon 855. Также Вейбинг почти подтвердил отсутствие подэкранного сканера отпечатков пальцев из-за его дороговизны. Зато в Redmi 855 будет почти безрамочный экран с выдвижной фронтальной камерой, модуль NFC для бесконтактных платежей и 3,5-мм разъем для наушников. Также слухи активно приписывают смартфону тройную основную камеру.