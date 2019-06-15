Дешевый телефон Xenium E182

Новинки не слишком отличаются от параметров других кнопочных телефонов. Девайс Xenium E182 получил дисплей, обеспечивающий разрешение 320 х 240 пикселей, с размером диагонали 2,4 дюйма. В наличии имеются: камера с датчиком изображения на 0,3 МП, mp3-проигрыватель, FM-радио, фонарик и слот расширения для карт формата microSD. Устройство способно работать с двумя SIM-картами в сетях 2G.На фоне своих кнопочных собратьев аппарат выделяется своим долгоиграющим аккумулятором, емкость которого составляет 3100 мАч. Это стандартная величина для смартфонов, но в обычных телефонах с физическими кнопками емкость батареи редко превышает 1000 мАч. Поэтому время автономной работы будет весьма продолжительным.Стоимость смартфона составит 3450 тысячи рублей.