Дебют Samsung Galaxy S21 FE перенесен на октябрь

Запуск смартфона Samsung Galaxy S21 FE переносится на осень этого года. Одной из основных причин является нехватка микросхем. Изначально, новинка должна была дебютировать в августе. Samsung Galaxy S21 FE получит 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity-O с частотой обновления 120 Гц. Представленные комплектации: 8/256 ГБ. С коробки смартфон будет поставляться с One UI 3.1.1 на базе Android. 11. Устройство имеет тройную камеру и селфи-камеру на 32 МП. Емкость аккумулятора на 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой 25 Вт, беспроводной зарядкой 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой 4,5 Вт.
Galaxy S21 FE поступит в продажу в четвертом квартале 2021 года, если быть точнее в октябре и будет ограничен рынками США и Европы.