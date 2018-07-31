Дебют обновленного игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming состоится 3 августа

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый обновленный ноутбук игрового класса под названием Mi Gaming. Аппарат получит 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей и клавиатуру с четырехзонной многоцветной подсветкой. Основой устройства станет процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Объем оперативной памяти составит 8 Гбайт или 16 Гбайт. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth. Дебютирует новинка на глобальном рынке уже 3 августа этого года.