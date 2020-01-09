Дебютировал бюджетный смартфон Realme 5i с квадрокамерой

Сегодня в Индии был анонсирован так называемый конкурент смартфона Redmi Note 8 с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 665. Он получил название Realme 5i. Кроме выше указанного чипсета, смартфон оснащен 6,52-дюймовым дисплеем (1600:720 точек) со врезанной 8 Мп камерой, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, батареей на 5000 мАч, дактилоскопом на задней крышке, а также квадрокамерой на 12, 8, 2 и 2 Мп. Масса гаджета 195 г, а габариты его составляют 164,4 x 75 x 9,3 мм. Уже с 15 января смартфон можно будет купить за $125 в Индии.