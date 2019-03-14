Дебютировал монитор Philips 252B9 с 25-дюймовым экраном и временем отклика 5 мс

Состоялся анонс нового монитора Philips 252B9 с 25-дюймовым экраном, разрешением 1920 на 1200 пикселей и соотношение сторон — 16:10. Новинка рассчитана на применение в домашних, офисных условиях, а также устройство обладает контрастностью 1000:1 и временем отклика на 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка SmartErgoBase позволяет переводить дисплей из альбомной ориентации в портретную. Предусмотрены технологии Flicker-free и LowBlue Mode, которые помогают снизить нагрузку на глаза. Имеются также интерфейсы D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также концентратор USB 3.0. О стоимости аппарата пока не сообщается.