Дебютировал недорогой смартфон Realme 5i

Представлен недорогой смартфон Realme 5i с четверной камерой. В качестве ОС выступает система ColorOS 6.1 на основе Android 9.0 (Pie). Новинка оснащена 6,5-дюймовым дисплеем формата HD+ (600 на 720 точек и аккумулятором 5000 мА.ч. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 665 и 4 Гб ОЗУ. Предусмотрен также флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, тыльный дактилоскопический сканер, FM-тюнер, порт Micro-USB и стандартное гнездо для наушников. Приобрести смартфон можно за 130 долларов.