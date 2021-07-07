Дебютировал смартфон Samsung Galaxy F22 с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy F22. Новинка будет выпущена в Индии по цене около 154 долларов. Смартфон получил 6,4-дюймовый Super AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц. Модель работает на One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. Производительность обеспечивает процессор Mediatek Helio G80. Доступные комплектации: 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Смартфон представлен в цвете Denim Black и Denim Blue.

Samsung Galaxy F22 предлагает высокую автономность благодаря аккумулятору на 6000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт и быстрым зарядным устройством USB-C на 15 Вт. Samsung Galaxy F22 поддерживает Dolby Atmos. На задней панели расположена система из четырех камер с основным датчиком на 48 МП. Фронтальная камера предлагает 13 МП сенсор. Кроме того, камера имеет режимы съемки: Pro, Hyperlapse и замедленное движение.