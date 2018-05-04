DeepCool GamerStorm New Ark 90 Electro для ценителей

Официально анонсирован корпус DeepCool GamerStorm New Ark 90 Electro, который будут выпускать в ограниченной серии. Всего планируют выпустить сто корпусов, так что купить такой будет проблематично, тем более выглядит они шикарно. Корпус позволяет устанавливать его как в вертикальном положении, так и в горизонтальном, имеется интересная палитра цветов. Правда, пока что стоимость никто не называет и есть ощущение, что стоит такая штука больших денег. Будем смотреть на ситуацию и обязательно расскажем вам все детали относительной стоимости продукта. Думаю, если производитель выпустил бы такую модель в массовое производство, никто бы не стал огорчаться — на профильных ресурсах новинку хвалят со всех сторон. Очень интересно посмотреть на сборку игрового компьютера в данной модели.