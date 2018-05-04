DeepCool анонсировала компьютерный корпус GamerStorm New Ark 90 Electro

2018-05-04, Автор - Tanya ; [69]
Состоялся анонс корпуса DeepCool GamerStorm New Ark 90 Electro, который создан для формирования игровых систем. Сообщается о установке материнских плат типоразмера E-ATX,ATX,M-ATX,Mini-ITX. Внутри есть место для восьми карт расширения, а также оснащен тремя 3,5-дюймовыми накопителями или шестью устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Допустимая длина дискретных графических ускорителей составляет 400 мм. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. О стоимости новинки пока не сообщается.


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