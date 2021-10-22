DeepCool объявляет о бесплатном комплекте крепежа для сокета Intel LGA1700

DeepCool, мировой бренд и производитель компьютерного оборудования и периферийных устройств для энтузиастов, сегодня объявил, что предоставит бесплатные монтажные комплекты для будущей платформы Intel LGA1700, что позволит клиентам продолжать использовать существующие кулеры DeepCool CPU на новом 12-м поколении Intel. Основные процессоры (Alder Lake S). Кроме того, нынешние и будущие кулеры DeepCool также будут включать в себя новое крепежное оборудование.

Новый ЦП Intel будет следовать новой гибридной архитектуре, которая будет более мощной, чем предыдущие поколения, за счет использования высокопроизводительных и эффективных ядер. Эта новая архитектура будет иметь прямое влияние на внешний вид ЦП, так как Alder Lake имеет дополнительные 500 контактов по сравнению с его предшественниками.

Чтобы помочь с переходом, DeepCool выпускает комплект для модернизации монтажа, который будет совместим с разъемом LGA1700. Комплекты будут включать новую заднюю панель и соответствующие монтажные перемычки для розетки, а также все компоненты, необходимые для выполнения установки. Чтобы получить бесплатный монтажный комплект, клиенты могут обратиться в службу поддержки DeepCool с подтверждением покупки процессора LGA1700 или материнской платы LGA1700 для бронирования.