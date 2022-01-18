DeepCool представил два корпуса Mid-Tower серии CK560

DeepCool представила корпуса CK560 и CK560 White ATX формата Mid-Tower. Они характеризуются передней панелью с отверстиями в виде логотипа DeepCool, что делает его воздухозаборником с крупной сеткой для трех 120-мм вентиляторов с RGB-подсветкой. Корпус имеет обычную внутреннюю компоновку с горизонтальными перегородками, которая полностью черная в обеих моделях.

В верхнем отсеке с лотком для материнской платы есть место для видеокарт длиной до 38 см и процессорных кулеров высотой до 17,5 см. В лотке также имеется дополнительное крепление для видеокарты, которая противодействует изгибу печатной платы с течением времени.

В комплекте с корпусом идут четыре 120-мм вентилятора, три из которых имеют RGB-подсветку. Варианты установки кулеров включают три 120-мм передних, 120-миллиметровый задний выпуск и два 140-миллиметровых верхних отверстия.

Варианты хранения включают два отсека для 3,5-дюймовых/2,5-дюймовых дисков и два 2,5-дюймовых крепления за лотком для материнской платы.

Возможности подключения на передней панели включают порт USB 3.2 типа C, два порта USB 3.2 типа A и 4-контактный разъем для гарнитуры. Размеры корпуса 456 мм × 230 мм × 471 мм (ДхШхВ). Компания не раскрыла цены.