DeepCool представила Castle 240EX RGB

Длительное время пользователи в сети активно говорят о том, что современные системы жидкостного охлаждения достаточно опасны для системы, ведь жидкость в корпусе компьютера с массой электроники — не лучшее решение. Любая протечка и ваша видеокарта или материнская плата перестанут работать с большой долей вероятности, пусть в системе и не вода. Именно для тех, кто переживал, была представлена СЖО DeepCool Castle 240EX RGB, которая помимо своего эффектного вида и прочих бонусов может похвастаться достаточно привлекательной защитой от протечек. Производитель уверен, что данная СЖО не протечет не при каких обстоятельствах, что крайне приятно, ведь пользователи обычно ставят подобные системы совсем не в бюджетные компьютеры.

Комментарии и отзывы DeepCool Castle 240EX RGB
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