DeepCool представила компьютерный корпус MATREXX 55 PWM 2F

2020-03-25, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - DeepCool MATREXX 55 PWM 2F. ; [19]
Компания DeepCool выпустила новый корпус MATREXX 55 PWM 2F.

Корпус включает в себя только два вентилятора, один спереди, а другой сзади. Данные вентиляторы имеют более высокое качество, с 4-контактным ШИМ-входом и с большим сроком службы.

Поддерживает установку материнских плат формата до E-ATX с семью слотами расширения, видеокартами длиной до 37 см и кулерами для процессоров высотой до 16,8 см. Имеет два отсека для 3,5-дюймовых дисков, и два дополнительных 2,5-дюймовых крепления.

Среди креплений вентиляторов - три 140/120 мм спереди, два 140/120 мм сверху и 120 мм сзади. Корпус имеет размеры 440 мм x 210 мм x 480 мм (В x Ш x Г) и весит 6,6 кг.

Комментарии и отзывы DeepCool MATREXX 55 PWM 2F.
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