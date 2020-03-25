DeepCool представила компьютерный корпус MATREXX 55 PWM 2F

Компания DeepCool выпустила новый корпус MATREXX 55 PWM 2F.

Корпус включает в себя только два вентилятора, один спереди, а другой сзади. Данные вентиляторы имеют более высокое качество, с 4-контактным ШИМ-входом и с большим сроком службы.

Поддерживает установку материнских плат формата до E-ATX с семью слотами расширения, видеокартами длиной до 37 см и кулерами для процессоров высотой до 16,8 см. Имеет два отсека для 3,5-дюймовых дисков, и два дополнительных 2,5-дюймовых крепления.

Среди креплений вентиляторов - три 140/120 мм спереди, два 140/120 мм сверху и 120 мм сзади. Корпус имеет размеры 440 мм x 210 мм x 480 мм (В x Ш x Г) и весит 6,6 кг.