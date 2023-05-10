DeepCool представила кулер Assassin IV

Компания DeepCool официально представила свой условно флагманский процессорный кулер Assassin IV Dual-Tower, который, вероятно, заслуживает звание самого красивого кулера на современном рынке компьютерных комплектующих. DeepCool впервые показала Assassin IV на выставке CES 2023, но с тех пор компания практически ничего не говорила о данном решении, так что даже приблизительно оценить возможности будущего флагмана не представлялось возможным. Теперь же производитель раскрыл все характеристики и оказалось, что Assassin IV от DeepCool — действительно крутое решение.

Согласно заявлению DeepCool, кулер Assassin IV работает предельно тихо, практически не издавая никакого шума, и справляется с тепловыделением до 280 Вт, чего вполне достаточно для любого современного процессора высокого класса, даже для Core i9-13900KS с его 253 Вт (правда, этот процессор под разгоном может потреблять за 300 Вт, но это уже другая история). Радиатор новинки оснащён 7 тепловыми трубками и двумя вентиляторами на 120 и 140 мм, которые работают бесшумно при экстремальных оборотах от 500 до 1700 об/мин. Вентиляторы создают шум менее 29,3 дБ в режиме производительности и менее или равный 22,6 дБ в режиме бесшумности. Что касается совместимости, Assassin IV от DeepCool поддерживает сокеты Intel LGA1700/1200/115x, Intel LGA20xx и AMD AM4/AM5. Цена пока что не сообщается, но нужно понимать, что это флагманское решение и доступным оно не может быть при всём желании.
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