DeepCool представила новый корпус CL500 с интенсивным воздушным потоком

Компания Deepcool объявила о выпуске нового корпуса ATX в формате Mid-Tower с интенсивным воздушным потоком CL500.

DeepCool CL500 оснащен сеточными панелями, обеспечивающими интенсивную подачу воздуха для важных компонентов ПК при поддержке максимум шести 120-мм охлаждающих вентиляторов или нескольких радиаторов жидкостного охлаждения, включая устройство размером до 360 мм.

Боковая панель из закаленного стекла демонстрирует красивый вид компонентов. Левая и правая боковые панели прикреплены с помощью магнитов, что позволяет быстро и легко получить доступ к компонентам.

Для доступа через верхнюю панель с целью установки вентиляторов или радиаторов жидкостного охлаждения также требуется всего лишь одно нажатие кнопки. На передней панели ввода/вывода расположены три порта USB, в том числе один для USB 3.1 Gen2 Type-C.

Корпус CL500 также включает в себя практичные аксессуары, например предварительно установленный на корпусе ШИМ-концентратор, помогающий разместить вентиляторы, и даже встроенную регулируемую подставку для графического процессора, позволяющую предотвратить возможный перекос графической карты.

Розничная цена корпуса DeepCool CL500 составит 79.99 долларов.