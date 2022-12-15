DeepCool представила стильный корпус QUADSTELLAR INFINITY

Компания DeepCool решила возродить свою звезду — QUADSTELLAR INFINITY. Это новейший компьютерный корпус, который основан на базе легендарной модели QUADSTELLAR — в своё время этот корпус буквально покорил аудиторию по всему миру. Дело в том, что этот корпус идеально подходит как для моддинга, ведь у него необычный формат каркаса и его можно модернизировать различными методами, так и просто для сборки игрового компьютера или рабочей станции. При этом разделение корпуса на четыре отдельных сегмента положительно влияет ещё и на охлаждение, так как горячий воздух не скапливается внутри одного сегментам системы, а распределяется по четырём отсекам. Получается более эффективное решение для повседневного использования, на которое точно стоит обратить своё внимание, ведь низкие температуры ещё никому не мешали.

Кроме того, пользователь во многом лишает себя большинства проблем с укладкой кабелей, так как нестандартный формат корпуса позволяет гораздо комфортнее заниматься работой в этом направлении. Кроме того, никто не мешает установить сюда несколько вентиляторов, а четыре светодиодные ленты и центральная кнопка запуска с подсветкой лишь довершают образ этого продукта. Отличные новости для тех, кто давно хотел собрать мощный компьютер и работать с комфортом, не думая о том, что у него на столе стоит некрасивая коробка с шумными компонентами. С QUADSTELLAR INFINITY это всё остаётся в прошлом, хотя новинка стоит, конечно, немало — 350 долларов.
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