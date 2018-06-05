DeepCool представили охлаждение GAMMAXX GT TGA на Computex 2018

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Будучи частью TUF GAMING ALLIANCE, GAMMAXX GT TGA не только сохраняет все ключевые характеристики серии GAMMAXX GT, но также имеет плавное RGB-освещение и оптимизированные характеристики охлаждения, что обеспечивает геймеров совершенно новым ощущением охлаждения процессора. Это не просто охлаждение, это DEEP, высококачественное охлаждение процессора для оптимального рассеивания тепла, удовлетворяющее вашу потребность в лучшем охлаждении и непревзойденной эстетики.MSRP: $ 44,99 USDDeepCool GAMMAXX GT TGA будет доступен в июле 2018 года