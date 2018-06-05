DeepCool представили СВО CAPTAIN 240PRO на Computex 2018

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CAPTAIN 240PRO поставляется с запатентованной функцией автоматического регулирования давления, которая позволяет автоматически регулировать давление внутри помпы водяного охлаждения, что обеспечивает стабильную работу и продление срока службы системы. Интегрированное двухкамерное водяное охлаждение пломпа / радиатор - это система, где охлаждающая жидкость течет только в одном направлении для достижения более эффективной циркуляции. Еще один технологический прорыв Captain 240PRO заключается в том, что охлаждение имеет объединенную адресную систему RGB для синхронизации управления освещением, используя адресный RGB-интерфейс на материнских плат или дополнительный контроллер.MSRP: $ 119.99 USDCAPTAIN 240PRO будет доступен в августе 2018 года