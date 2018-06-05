DeepCool представили блоки питания DQ650-M / 750-M / 850-M на Computex 2018

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Блоки питания DQ650-M / 750-M / 850-M обеспечивают вас выдающимися функциями, такими как управление напряжением, бесшумное функционирование, 80 PLUS Gold сертификатом эффективности и полностью модульной системой кабелей. Основная часть серии блоков питания построена на 100% японских 105 ℃ конденсаторах, известном краеугольном камне для высокопроизводительных ПК, которые требуют надежности. 120-миллиметровый вентилятор с регулируемой скоростью FDB, который работает эффективно и тихо, а эффективность 80 PLUS Gold гарантирует низкие эксплуатационные расходы и минимальное избыточное тепло.DQ 650-M: $ 129.99 USD DQ 750-M: $ 149.99 USD DQ 850-M: $ 159.99 USD Блоки питания появятся в июле 2018 года