DeepCool представляет блоки питания серии PQ-M

DeepCool, глобальный бренд и производитель компьютерного оборудования и периферийных устройств, сегодня объявил о запуске нового поколения блоков питания серии PQ-M, соответствующих высоким стандартам качества. Сертифицированный 80 PLUS Gold для высокой энергоэффективности с полностью модульной кабельной разводкой, серия PQ-M доступна с мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Входящий в комплект 120-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником, отличающийся качественной конструкцией, отличается бесшумной изысканностью, интеллектуальной кривой вентилятора и дополнительным гибридным бесшумным режимом.

Серия PQ-M, получившая сертификат 80 PLUS Gold, обеспечивает энергоэффективность до 90% при типичных нагрузках системы со всеми японскими электролитическими конденсаторами, чтобы обеспечить безупречное качество выходной мощности при одновременном снижении общих тепловых потерь и эксплуатационного шума. Платформа схемы, построенная прочно изнутри наружу, жестко соединена с модульной платой для дополнительной жесткости и снижения шума сигнала. Полностью модульная кабельная разводка позволяет использовать только необходимые системные кабели для упрощения прокладки кабелей.

В точно настроенном 120-миллиметровом вентиляторе FDB используется оптимизированная интеллектуальная кривая вентилятора, помогающая достичь идеального баланса между производительным охлаждением и бесшумной работой, с дополнительной настройкой гибридного бесшумного вентилятора в условиях низких температур. Простая кнопка управления также дает возможность выключить бесшумный режим вентилятора и установить минимальную скорость вращения вентилятора, когда безвентиляторный режим не является предпочтительным.

На устройства серии PQ-M, на которые распространяется 10-летняя гарантия и соответствующие спецификации защиты электропитания, гарантирующие долгосрочную надежность, компания DeepCool взяла на себя обязательство обеспечивать стабильное качество электроэнергии.