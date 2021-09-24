DeepCool представляет серию блоков питания PM-D

Компания DeepCool, ведущий бренд в разработке и производстве высокопроизводительного оборудования для ПК, а также систем воздушного и жидкостного охлаждения, представляет серию блоков питания PM-D. Серия блоков питания PM-D предлагает отличную производительность и большую функциональность для применения с высокопроизводительными материнскими платами и графическими процессорами.

Все блоки питания в серии соответствуют требованиям стандарта 80Plus Gold, используют современные схемотехнические решения и все необходимые технологии защиты такие, как: OPP/OVP/SCP/OTP/OCP.

Ключевые особенности

Полномостовой резонансный преобразователь LLC и преобразователь DC-DC для повышения энергоэффективности и надежности. Три независимых разъёма PCIe и два разъема EPS гарантируют большую выходную мощность для высокопроизводительных графических процессоров и материнских плат. В блоках питания используются конденсаторы японского производства.

Серия DeepCool PM-D разработана в соответствии с текущими стандартами проектирования для достижения лучшей стабильности напряжения. На данный момент блоки мощностью 750, 800 и 850 Ватт уже доступны в магазинах DNS.