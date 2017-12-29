DeepCool выпускает QuadStellar Smart Case

2017-12-29, Автор - Нияз Дусталев; [31]
Deepcool официально представляет QuadStellar Smart Case, первый в мире смарт-корпус ПК революционизировал соглашения, позволяя пользователям настраивать системы освещения RGB и системы рассеивания тепла через APP.
QuadStellar обеспечивает стильный дизайн с высокими технологиями для материнской платы E-ATX, нескольких видеокарт, компонентов питания и охлаждения в четырех независимых отсеках для устранения межкамерных помех для рассеивания тепла для достижения максимальной эффективности охлаждения.

Настраиваемая система RGB Lighting для создания эксклюзивной игровой атмосферы геймеров.
Регулируемая скорость вращения вентилятора для достижения оптимального баланса между скоростью и шумом
Интеллектуальный контроль температуры, обеспечивающий более высокое размещение и эффективность охлаждения.
Средняя цена будет составлять 400$.


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