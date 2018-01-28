DeepCool выпускает новый корпус ARK 90

Компания Deepcool представила новый корпус ARK 90 для настольных компьютеров, предназначенный для поддержки различных вариантов решений для водяного охлаждения и обеспечения внешней видимости потока жидкости для пользователей, которые хотят демонстрировать и контролировать свои системы.Новый ARK 90 полностью устраняет технические проблемы, возникающие при установке DIY-решений с водяным охлаждением в традиционных конструкциях шасси башни и обеспечивает пользователям гораздо более удовлетворительный опыт. Внутренние отсеки обеспечивают отличную расширяемость и совместимость.