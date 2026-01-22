DeepCool выпустила корпус с панелью из дерева

В начале 2026 года производители корпусов для ПК продолжают добавлять «деревянные акценты» к уже существующим моделям. И компания DeepCool в этом вопросе не отстаёт — журналисты издания ITHome отметили, что китайский производитель компьютерных компонентов выпустил стильный корпус с деревянными вставками, но пока что только для локального рынка. Речь идёт о модели DeepCool CH260 Wood Grain Edition формата microATX, которая стоит относительно разумных денег. Например, чёрная версия предлагается по цене 399 юаней, что эквивалентно примерно 60 долларам, тогда как светлый белый вариант требует небольшой доплаты в 50 юаней, или около 8 долларов. Цена вполне адекватная, но стоит понимать, что это цена для локального рынка.

За пределами страны данный корпус, естественно, будет продаваться по более высокой цене, так как доставить крупный корпус со стеклянными панелями из Китая на другие рынки обычно стоит приличных денег. С другой стороны, если пользователь хочет комбинацию из стекла и деревянных вставок, да ещё и в белом оформлении, то на данный момент это самый доступный компьютерный корпус из всех, которые только есть на рынке — включая китайский. Но если отбросить деревянную вставку, данный корпус ничем не отличается от остальных моделей производителя как по характеристикам, так и по начинке. Это стандартная практика, когда бренд просто берёт какую-то панель и меняет пластик на дерево или имитацию дерева. Впрочем, выглядит всё равно богато.
Представлен ПК ASUS ROG G1000 с тремя голографическими венти…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров флагманской моделью Gaming TM500, главной особенн…
Представлен мини-ПК Acer Veriton RA100 SFF…
Компания Acer пополнила ассортимент компактных ПК моделью Veriton RA100 SFF, которая базируется на 16-яде…
Представлен модульный мини-ПК SolidRun Bedrock RAI300…
Компания SolidRun пополнила ассортимент промышленных мини-ПК модульной моделью Bedrock RAI300, который ос…
Представлены мини-ПК ASRock NUC Ultra 300 BOX…
Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделью NUC Ultra 300 BOX, которая базируется на чипах Inte…
Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55…
Компания ASUS объявила о выходе компактного ПК ExpertCenter PN55, который основан на чипах AMD Ryzen AI о…
Представлены мини-ПК Orico OminiPro на Ryzen 7 8845HS…
Компания Orico пополнила ассортимент мини-ПК моделью OminiPro, которая очень похожа на Apple Mac Pro свои…
Представлен игровой ПК ASUS TUF Gaming TM500…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью начального уровня TUF Gaming TM500, котор…
Представлен 540-Гц монитор LG UltraGear OLED GX7 27GX790B-B…
Компания LG пополнила ассортимент игровых мониторов моделью UltraGear OLED GX7 27GX790B-B, которая основа…
Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копрусаFormula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса
FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторамиFORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторами
Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторамиEurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами
XPG LANDER 500 обзор, тесты и сборка копрусаXPG LANDER 500 обзор, тесты и сборка копруса
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor