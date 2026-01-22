DeepCool выпустила корпус с панелью из дерева

За пределами страны данный корпус, естественно, будет продаваться по более высокой цене, так как доставить крупный корпус со стеклянными панелями из Китая на другие рынки обычно стоит приличных денег. С другой стороны, если пользователь хочет комбинацию из стекла и деревянных вставок, да ещё и в белом оформлении, то на данный момент это самый доступный компьютерный корпус из всех, которые только есть на рынке — включая китайский. Но если отбросить деревянную вставку, данный корпус ничем не отличается от остальных моделей производителя как по характеристикам, так и по начинке. Это стандартная практика, когда бренд просто берёт какую-то панель и меняет пластик на дерево или имитацию дерева. Впрочем, выглядит всё равно богато.