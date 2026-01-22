DeepCool выпустила корпус с панелью из дерева

В начале 2026 года производители корпусов для ПК продолжают добавлять «деревянные акценты» к уже существующим моделям. И компания DeepCool в этом вопросе не отстаёт — журналисты издания ITHome отметили, что китайский производитель компьютерных компонентов выпустил стильный корпус с деревянными вставками, но пока что только для локального рынка. Речь идёт о модели DeepCool CH260 Wood Grain Edition формата microATX, которая стоит относительно разумных денег. Например, чёрная версия предлагается по цене 399 юаней, что эквивалентно примерно 60 долларам, тогда как светлый белый вариант требует небольшой доплаты в 50 юаней, или около 8 долларов. Цена вполне адекватная, но стоит понимать, что это цена для локального рынка.

За пределами страны данный корпус, естественно, будет продаваться по более высокой цене, так как доставить крупный корпус со стеклянными панелями из Китая на другие рынки обычно стоит приличных денег. С другой стороны, если пользователь хочет комбинацию из стекла и деревянных вставок, да ещё и в белом оформлении, то на данный момент это самый доступный компьютерный корпус из всех, которые только есть на рынке — включая китайский. Но если отбросить деревянную вставку, данный корпус ничем не отличается от остальных моделей производителя как по характеристикам, так и по начинке. Это стандартная практика, когда бренд просто берёт какую-то панель и меняет пластик на дерево или имитацию дерева. Впрочем, выглядит всё равно богато.