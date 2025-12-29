Представлен ПК HP Omen 16L на Core i7-14650HX

Компания HP пополнила ассортимент готовых персональных компьютеров моделью Omen 16L, которая основана на мобильном 16-ядерном 24-поточном процессоре Intel Core i7-14650HX с тактовой частотой до 5,1 ГГц и TDP 55 Вт. Новинка также характеризуется 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МТ/с, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, слотом для второго SSD, дискретными графическими адаптерами NVDIA RTX 305,0 RTX 5050, RTX 5060 и RTX 5060 Ti в версиях с 8 и 16 ГБ видеопамяти, системой охлаждения с башенным кулером и 120-мм и 90-мм вентиляторами, а также блоком питания на 400 или 500 Вт с сертификацией 80 PLUS Platinum. Базовая конфигурация оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 815 долларов, а максимальная обойдется в 1255 долларов.

