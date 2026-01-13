Представлен мини-ПК Khadas Mind Pro на Core Ultra 3

Компания Khadas представила компактный компьютер Mind Pro, который основан на 16-ядерных процессорах Intel Core Ultra X7 358H или X9 388H с тактовой частотой до 4,9 ГГц или до 5,1 ГГц соответственно и производительным графическим адаптером Arc B390, производительность которого, судя по первым тестам, равна дискретной графике Radeon RX 6600. Также был представлен дополнительный модуль Mind Graphics 2 с видеокартой NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB вместо RTX 4060 Ti 8GB у предшественника. Цена Mind Pro пока не раскрывается, но уже известна стоимость новинки с внешней графикой – 1350 долларов.

Представлен мини-ПК ASUS ROG GR70…
Компания ASUS в рамках выставки CES 2026 представила геймерских мини-ПК ROG GR70, который основан на 16-я…
Представлен обновленный ПК Dell Area-51 на Ryzen X3D…
Принадлежащий компании Dell бренд Alienware представил обновленную модель игрового ПК Area-51, которая ос…
Мини-ПК Morefine M900 на Ryzen 7 H 255 оценен в $370…
Компания Morefine пополнила ассортимент компактных ПК моделью M900, которая основана на процессорах AMD R…
Обновленный ПК Dell Alienware Area-51 получил APU Ryzen 7 98…
Компания Dell объявила о выпуске обновленного настольного ПК Area-51, который теперь доступен с флагманск…
Представлен мини-ПК Sapphire Edge AI на Ryzen AI 300…
Компания Sapphire пополнила ассортимент мини-ПК моделью Edge AI, которая заключена в корпус с габаритами …
Представлен игровой ПК ASUS TUF Gaming TM500…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью начального уровня TUF Gaming TM500, котор…
Представлен мини-ПК MSI AI Edge 4L на Ryzen AI Max…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью AI Edge 4L, которая основана на чипах R…
Представлен мини-ПК Beelink ME Pro NAS…
Компания Beelink представила устройство под названием ME Pro NAS, которое можно назвать гибридом ПК и сет…
Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторамиEurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами
Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпусаAZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?
Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тестыСтильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor