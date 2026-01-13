Представлен мини-ПК Khadas Mind Pro на Core Ultra 3

Компания Khadas представила компактный компьютер Mind Pro, который основан на 16-ядерных процессорах Intel Core Ultra X7 358H или X9 388H с тактовой частотой до 4,9 ГГц или до 5,1 ГГц соответственно и производительным графическим адаптером Arc B390, производительность которого, судя по первым тестам, равна дискретной графике Radeon RX 6600. Также был представлен дополнительный модуль Mind Graphics 2 с видеокартой NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB вместо RTX 4060 Ti 8GB у предшественника. Цена Mind Pro пока не раскрывается, но уже известна стоимость новинки с внешней графикой – 1350 долларов.