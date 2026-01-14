Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55

Компания ASUS объявила о выходе компактного ПК ExpertCenter PN55, который основан на чипах AMD Ryzen AI от Ryzen AI 5 430 до Ryzen AI 9 HX 470 с теплопакетом до 40–45 Вт, графическими адаптерами Radeon 840M или 860M, а также встроенным нейронным процессором производительность до 55 TOPS.

Новинка также оснащается предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, корпусом с габаритами 130:130 мм и массой 550 граммов, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя разъемами Ethernet 2.5G, кнопкой Copilot, портами USB-C и USB-A, аудиогнездом и сканером отпечатков пальцев спереди, интерфейсами USB4 с DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1 сзади. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.
Представлен мини-ПК Gmktec NucBox K15…
Компания Gmktec пополнила ассортимент компактных ПК моделью NucBox K15, которая основана на 12-ядерном чи…
Представлен обновленный ПК Dell Area-51 на Ryzen X3D…
Принадлежащий компании Dell бренд Alienware представил обновленную модель игрового ПК Area-51, которая ос…
Представлен мини-ПК Beelink SER9 Max на Ryzen 7 H 255…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью SER9 Max, который построен на еще н…
Представлен мини-ПК Beelink ME Pro NAS…
Компания Beelink представила устройство под названием ME Pro NAS, которое можно назвать гибридом ПК и сет…
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?…
Сегодня изучаем и собираем систему в корпусе GAMEMAX CLAW 360 с агрессивным дизайном, продуваемой рабочей…
Обновленный ПК Dell Alienware Area-51 получил APU Ryzen 7 98…
Компания Dell объявила о выпуске обновленного настольного ПК Area-51, который теперь доступен с флагманск…
Представлен мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 3MG…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Cubi NUC AI+ 3MG, которая может похвастаться пол…
Представлен мини-ПК MSI Cubi 5 1M…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Cubi 5 1M, которая основана на чипах Intel вплот…
Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпусаFormula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor