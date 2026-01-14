Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55

Компания ASUS объявила о выходе компактного ПК ExpertCenter PN55, который основан на чипах AMD Ryzen AI от Ryzen AI 5 430 до Ryzen AI 9 HX 470 с теплопакетом до 40–45 Вт, графическими адаптерами Radeon 840M или 860M, а также встроенным нейронным процессором производительность до 55 TOPS.

Новинка также оснащается предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, корпусом с габаритами 130:130 мм и массой 550 граммов, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя разъемами Ethernet 2.5G, кнопкой Copilot, портами USB-C и USB-A, аудиогнездом и сканером отпечатков пальцев спереди, интерфейсами USB4 с DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1 сзади. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.