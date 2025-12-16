Мини-ПК Mechrevo S500 на Core i5-14450HX оценили в 355 долларов

Компания Mechrevo пополнила ассортимент компактных ПК моделью S500, которая основана на мобильном 10-ядерном процессоре Intel Core i5-14450HX с тактовой частотой до 4,8 ГГц и TDP 55 Вт. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, встроенным боком питания мощностью 200 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной операционной системой Windows 11. Цена конфигурации с SSD на 512 ГБ составляет 355 долларов, что неожиданно мало на фоне кризиса оперативной памяти. Продажи компьютера уже стартовали.