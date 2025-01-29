DeepSeek работает на чипе Huawei

Сражения на рынке искусственного интеллекта постепенно набирает обороты — китайская большая языковая модель DeepSeek демонстрирует значительное превосходство над американскими конкурентами в плане расходов на обучение модели и дальнейшей её эксплуатации, что очень важно для многих пользователей со всего мира. Более того, благодаря открытому исходному коду приложение DeepSeek заняло первое место в App Store в 51 стране, что является внушительным достижением для проекта, который неделю назад знали только энтузиасты, да и то не все. А теперь стало известно, что данный искусственный интеллект работает на ИИ-чипе компании Huawei.

Да, большая языковая модель DeepSeek R1 была обучена на чипе NVIDIA H100, но для вывода (генерации ответов) используется чип Ascend 910C, который был разработан китайским производителем смартфонов без участия иностранных специалистов и их лицензий. Об этом сообщил достаточно надёжный инсайдер, уточнив, что Ascend-чипы не участвуют в обучении большой языковой модели, поэтому их потребность в графической и вычислительной мощности значительно ниже. Однако относительно низкая производительность Ascend 910C ограничивает его возможности для тренировки моделей. Huawei намерена решить эту проблему с помощью нового чипа 920C, который будет конкурировать с Blackwell B200 — ведущим ИИ-ускорителями компании NVIDIA. Это хорошие новости для локальных компаний, ведь теперь они ни от кого не зависят в плане работы ИИ.
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