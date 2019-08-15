Deepcool Captain 240PRO V2 выглядит шикарно

Много лет геймеры и просто энтузиасты отказывались от системы жидкостного охлаждения из-за шанса протечки. Хотя внутри находится не вода, а специальная жидкость, которая не навредит компонентам компьютера, многие переживали из-за этого и не хотели покупать СЖО. Теперь в продажу поступила новая система под названием Deepcool Captain 240PRO V2, которая оборудована специальной системой против протечек. Система умеет выравнивать давление жидкости, что поваляет не переживать о возможных пробоинах в корпусе. Пока что стоимость продукта никто не называет, но выглядит Deepcool Captain 240PRO V2 очень круто и привлекательно. Осталось только узнать цену и протестировать данное устройство, чтобы знать его функции в работе.