Deepcool Castle 360RGB выглядит довольно стильно

В последнее время пользователи стали более активно обсуждать покупку систем водяного охлаждения. В этом есть определенная логика — процессоры нового поколения стали горячее, их нужно лучше охлаждать, плюс пользователи банально хотят получить красивую сборку с подсветкой и трубками, а не башней, которая закрывает собой половину всей остальной начинки. Однако, некоторые пользователи уверены, что современные СВО слишком дорогие. Яркий пример того, что это не совсем верно — Deepcool Castle 360RGB. Это система на три секции радиатора с подсветкой, крутой помпой и массой настроек, которая стоит достаточно адекватных денег. Могу с уверенностью сказать, что это лучшее из того, что есть на рынке на текущий момент, тем более за эти деньги. Пора обновлять свой ПК, как говорится.