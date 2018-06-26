Deepcool Earlkase RGB V2 выглядит шикарно

Анонсирован новый компьютерный корпус Deepcool Earlkase RGB V2, который нам очень понравился своим дизайном и особенностями начинки. Начнем с того, что здесь внутри довольно много пространства для установки всех ваших комплектующих — видеокарт длинной в 30 сантиметров, башенных кулеров и прочих железяк. Это большое преимущество, так как при сборке компьютера у вас будет больше комфорта и пространства для действий. Помимо этого, корпус может похвастаться стеклянной панелью из настоящего каленого стекла. То есть, это не пластик или заменитель, а настоящее стекло, которое выглядит и ощущается совершенно иначе. Понравилась нам и подсветка вентиляторов, которые уже стоят в корпусе. Смотрится достаточно красиво, плюс вам не нужно покупать их отдельно, что тоже очень даже радует.