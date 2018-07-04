Deepcool Gamerstorm выпускает кулер для процессоров Ryzen Threadripper

Deepcool Gamerstorm, ведущий бренд в области проектирования и производства систем охлаждения процессора уже более 20 лет, всегда ищет инновационный методы, чтобы предоставить лучшее решение охлаждения для ПК для клиентов по всему миру. Сегодня Deepcool Gamerstorm выпускает кулер для Threadripper-Deepcool FRYZEN, специально разработанный для процессора AMD Ryzen Threadripper, и поддерживает типы разъемов TR4 / AM4 и основные сокеты AMD.

100% контактирование с поверхностью AMD Ryzen Threadripper

Он имеет ультрабольшую медную основу, покрывающую 100% поверхности процессоров AMD Ryzen Threadripper. Параллельное расположение 6 тепловых трубок обеспечивает исключительную теплоотдачу. Основная поверхность рассеивания тепла выполнена из алюминия, на которую можно установить до двух вентиляторов, что позволит вам увеличить производительность охлаждения.

Регулировка RGB LIGHTING SYNC

Цена

Алюминиевый радиатор украшает кожух с подсветкой RGB, предлагающей 16,7 миллионов цветов и пять эффектов. Подсветкой можно управлять как при помощи ПО материнской платы, так и посредством входящего в комплект контроллера.FRYZEN: $ 89,99 USD