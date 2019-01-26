Deepcool Gammaxx L120 стоит своих денег

В последнее время геймеры стали все чаще обращать свое внимание на системы жидкостного охлаждения — это позволяет собрать более красивый корпус с подсветкой и тихой работой вентиляторов. Конечно, некоторые модели СЖО стоят больших денег и нужно существенно расширить бюджет своей сборки, чтобы приобрести топовое решение. Вот только оно нужно не всем — большинству владельцев процессоров Intel с головой хватит системы Deepcool Gammaxx L120 с радиатором на одну секцию и вентилятором на 120 миллиметров. Это действительно крутая штука с яркой подсветкой, которую еще и настраивать можно по массе параметров. Если хотели собрать игровой компьютер и не любите башенные кулеры, то вот вам отличное решение от известного бренда с мировым именем.