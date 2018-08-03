Deepcool Matrexx 55 выглядит шикарно

Официально представлен новый игровой корпус Deepcool Matrexx 55, который идеально подойдет для сборки вашего компьютера. Здесь стоит отметить, что очень часто производители подобного железа выпускают не совсем продуманные решения. Нужно помнить, что корпус не только обязан красиво выглядеть, но и пропускать воздух для охлаждения комплектующих. Здесь с этим все хорошо — хотя фронтальная панель и выполнена из стекла, но сбоку имеются прорези для забора воздуха. Это позволит вам на достаточном уровне пропускать воздух. Здесь есть стеклянная боковая панель, которая открывает геймеру взор на его видеокарту и прочие красивые элементы сборки, есть декоративный кожух, который прикрывает блок питания и кабели от взора пользователя. Отличное доступное решение для тех, кто хочет получить от компьютера максимум.