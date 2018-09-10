Deepcool Neptwin RGB порадует подсветкой

Хотя СЖО в последнее время пользуется громадной популярностью, производители стараются выпускать новые модели и в сегменте классических башенных кулеров. Например, модель Deepcool Neptwin RGB выглядит просто шикарно — у нее шесть тепловых трубок, приличных размеров радиатор и вентиляторы с подсветкой. Собственно, чего еще можно требовать от подобного рода устройств? Вентиляторы, как вы могли догадаться из названия, светятся всеми цветами радуги и вы можете настроить что-то на свое усмотрение, дабы получать максимально привлекательную ауру в корпусе. Стоит такая система заметно дешевле современных водянок, так что если у вас ограниченный бюджет и хочется красиво, со вкусом и производительно, то вот эта башня вас и заинтересует. За свои деньги это одно из самых привлекательных решений на рынке.