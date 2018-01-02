Deepcool QuadStellar выглядит шикарно

Состоялся официальный анонс корпуса Deepcool QuadStellar, который оказался настолько крутым и интересным, что передать словами просто невозможно, нужно смотреть и наслаждаться. С одной стороны - это очень красивый корпус, который нужно ставить на стол и наслаждаться его внешним видом, с другой - это невероятно продуманный в плане компоновки элементов вариант для тех, кто хочет красиво проложить все кабели, красиво все организовать внутри и потом спокойно работать с компьютером, апгрейдить его и так далее. Мы уже готовим детальную статью с описанием всех особенностей продукта, дабы вы могли посмотреть какие у него фишки, почему он такой интересный и только потом думать о покупке. И, конечно, стоимость корпуса составляет почти 500 долларов, то есть это далеко не бюджетный вариант - его будут покупать исключительно гики или геймеры.