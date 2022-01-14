Deepcool анонсировала корпуса серии CK

Компания объявляет о выпуске новых корпусов серии CK, включающая модели CK500, CK500WH, CK560 и CK560WH. Серия доступна в белом и черном дизайне.

Новинки отличаются минималистичным дизайном, широкими возможностями для охлаждения системы и отличной продуваемостью. CK500 оснащены двумя предустановленными 140-мм вентиляторами, а CK560 оснащены четырьмя предустановленными вентиляторами, три из которых установлены на переднюю панель.

Корпуса CK500 и CK500WH имеют сплошную переднюю панель, но с вентиляционными отверстиями. CK560 и CK560WH оснащены уникальной стальной сетчатой передней панелью для еще большего воздушного потока.

Корпуса поддерживают материнские платы до E-ATX форм-фактора, процессорный кулер высотой до 175 мм и видеокарту длиной до 380 мм. Кроме того, корпуса совместимы для установки радиаторов СЖО до 360 мм на переднюю панель и до 280 мм на верхнюю панель. Передний ввод/вывод включает в себя два порта USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, аудиоразъем для микрофона и наушников.

Стоимость корпусов серии CK начинается от 79 долларов.