Deepcool анонсировала кулер Assassin III

Assassin III - это двух-башенный кулер с семью тепловыми трубками, теплообменная пластина изготовлена из никелированной меди.

Кулер способен охладить горячие процессоры с теплопакетом до 280 ВТ.

Ребра радиатора из алюминия (всего их 41 на одну башню), за поток воздуха отвечают два 140 мм вентилятора.

Разъемы на которые можно установить: AMD AM2/AM3/FM1/FM2/AM4, Intel 1150/1155/1156/1366/2011/2011v3/2066/1151/1151v2.

Высота кулера 165 мм, при скорости вращения от 400 до 1400 об/мин уровень шума незначительный 34 дБ. Продажи стартовали 24 сентября.