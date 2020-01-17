Deepcool представила трехсекционный кулер для процессора

Компания Deepcool представила кулер способный охладить Threadripper 3000 серии. Deepcool Captain 360X идентичен 240 мм версии кулера. Но в новой модели радиатор стал больше и оборудован третьим вентилятором TF 120 S.

Кулер выполнен в белой цветовой гамме с черными акцентами в виде труб и лопастей вентилятора. Комплект поставки очень обширный, есть даже контроллер вентиляторов. Вентиляторы 120 мм с диапазоном скоростей от 500 до 1800 Об/мин. Они используют гидроподшипник. Максимальный уровень шума составляет 32,1 дБ.

Корпус насоса изготовлен из пластика, а основание из медно-термической пластины. Верхняя часть корпуса насоса имеет встроенную подсветку RGB. Captain 360X AIO совместим со всем возможными разъемами от AMD и Intel. Стоимость данной модели 11 000 рублей.