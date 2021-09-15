Deepcool представляет два корпуса серии CG

Компания Deepcool представляет два корпуса форм-фактора ATX серии CGВ. Корпуса идентичны за исключением передней панели. Модель CG560 имеет сетчатую панель с вентиляционными отверстиями, а CG540 оснащена передней панелью из закаленного стекла на которой изображен крестообразный узор.

В корпусах CG560 и CG540 установлены вентиляторы новой конструкции DeepCool обеспечивающие концентрированный воздушный поток и превосходное охлаждение. CG560 и CG540 оснащены тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой ARGB на передней панели и одним 140-миллиметровым высокопроизводительным вентилятором расположенным на задней панели. В общей сложности в корпусах могут быть установлены до шести 120-мм или пяти 140-мм вентиляторов.

В Deepcool CG560 и CG540 предусмотрена установка радиаторов жидкостного охлаждения размером до 280 мм / 360 мм на передней панели и 240 мм / 280 мм на верхней панели.

CG560 и CG540 имеют два крепления для твердотельных накопителей 2,5 дюйма и два лотка для жестких дисков 3,5 дюйма в съемном отсеке. На передней панели ввода-вывода имеется два порта USB3.0 и контроллер для предустановленных вентиляторов ARGB. CG560 и CG540 поддерживают установку системных плат форм-фактора mATX, ATX и E-ATX, и кулеров для ЦП высотой до 175 мм. Внутреннее пространство также позволяет размещать видеокарты длиной до 360 мм.

Рекомендованная стоимость корпусов составляет 5750 рублей. Поставки начнутся с октября 2021 года.