Deepcool выпускает Captain 240EX RGB

Captain 240EX RGB представляет собой СВО для процессора с замкнутым контуром с высокопроизводительным насосом, 240-миллиметровым радиатором и эффективными двухполюсными вентиляторами DEEPCOOL. Сегодня Deepcool выпускает версию TR4 , она совместима с широким спектром типов процессоров, что позволяет пользователям интегрировать все текущие релизы с Intel и AMD в своих установках, включая новый разъем TR4 для новейшего процессора AMD RYZEN Threadripper. Captain 240EX RGB оснащен интегрированной системой освещения RGB, которая может управляться через подключенный к кабелю контроллер или с программным обеспечением.