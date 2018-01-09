Deepcool выпускает FRYZEN

Deepcool также выпускает новейший кулер FRYZEN , специально разработанный для процессора серии Ryzen Threadripper, поддерживает AMD TR4 / AM4 и все разъемы AMD и будет доступен в апреле 2018 года. Ультрабольшая медная поверхность с мини-шипами и параллельная компоновка 6 бот-образных тепловых труб отлично покрывают процессоры Ryzen Threadripper и обеспечивают исключительную теплоотдачу. Кроме того, эксклюзивная металлическая рамка для вентиляторов с инверторными вентиляторами с двойным перекрестием, предлагающая в два раза больше воздуха, а также 16,7млн RGB освещение, встроенное с 5 эффектами для верхней крышки и вентиляторов 36 режимов на выбор, между тем он поддерживает функцию Addressable RGB с синхронизацией для освещения материнской платы.