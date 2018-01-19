Deepcool выпускает корпус EARLKASE RGB в белом исполнении

Как гласит название, Deepcool выпустила белое издание корпуса EARLKASE RGB. Прекрасно оформленный корпус с закаленным стеклом включает в себя расширяемую систему освещения RGB с полосой RGB спереди, 120-мм вентилятор RGB сзади и 2 дополнительных RGB-заголовка.Полностью металлическая лицевая панель толщиной 1,0 мм имеет порошковое покрытие, которое обеспечивает уникальный устойчивый к царапинам и анти-окрашивающий гламур и форму. Прозрачная стеклянная панель обеспечивает видимость внутренних атрибутов внутри вашей игровой системы.

Благодаря двум дополнительным RGB-линиям EARLKASE RGB WH может быть подключен к другим продуктам RGB от Deepcool, таким как GAMMAXX GT и Captain EX RGB Series. Кнопки управления расположены на передней панели для легкодоступной настройки освещения RGB. Кроме того, программное обеспечение также доступно для материнских плат, поддерживающих RGB SYNC и 4-контактный порт 12 В RGB.Корпус совместим с жидкостными системами охлаждения AIO. Верхний радиатор: макс. 280 мм. Передний радиатор: макс. 360 мм или 280 мм. Поддержка системы жидкостного охлаждения DIY: сборные внутренние монтажные отверстия для простой установки компонентов жидкостной системы охлаждения.