Deepcool выпускает процессорные кулеры серий LE и AG

Компания Deepcool объявляет о выпуске систем охлаждения серий LE и AG. За низкую стоимость кулеры обеспечивают оптимальное охлаждение и низкий уровень шума.

Линейка Deepcool LE представлена моделями Deepcool LE500 (240 мм), Deepcool LE300 (120 мм), Deepcool LE300 MARRS Edition и Deepcool LE500 MARRS Edition. В кулерах реализована технология защиты протечки Anti-leak. Водоблок и комплектные вентиляторы оснащены RGB-подсветкой.

Также представлены башенные кулеры Deepcool AG620 и Deepcool AG400. Deepcool AG620 — это двухбашенный кулер с 6 тепловыми трубками. Он обеспечивает охлаждение процессоров до TDP 260 Вт. В свою очередь, Deepcool AG400 LED представляет собой кулер с одной башней с 4 тепловыми трубками и двунаправленной технологией тепловых трубок. AG400 LED поставляется с подсветкой и элегантным матричным радиатором с ребрами.

Цена кулеров составляет: Deepcool LE500 (240 мм) - 59,99 долларов, Deepcool LE500 MARRS (240 мм) - 59,99 долларов, Deepcool LE300 (120 мм) - 49,99 долларов, Deepcool LE300 MARRS (120мм) - 49,99 долларов, Deepcool AG620 - 49,99 долларов.