Deepcool выпускает в России белоснежные кулеры GAMMAX L240 A-RGB WH и GAMMAX L360 A-RGB WH

Компания Deepcool объявляет о старте продаж в России систем охлаждения популярной серии GAMMAXX L240/360 A-RGB полностью в белом исполнении. Две модели GAMMAX L240 A-RGB WH и GAMMAX L360 A-RGB WH представляют собой универсальное решение «все в одном».

GAMMAXX L240 A-RGB и L360 A-RGB известны своей высокой производительностью, эффектной привлекательной подсветкой и приемлемой ценой, а также высочайшей надежностью за счет внедрения в контур системы охлаждения технологии предотвращения протечки «Anti-leak Tech Inside», чтобы пользователи могли наслаждаться экстремальной производительностью процессора без опасения, что произойдет утечка охлаждающей жидкости. Данная технология автоматически регулирует давление в системе, существенно повышая безопасность систем жидкостного охлаждения AIO. Кулеры поддерживают основные платформы Intel и AMD включая Intel LGA1700.

Обширное медное основание водоблока обеспечивает эффективный теплоотвод от процессора. GAMMAX L240WH A-RGB и GAMMAX 360WH A-RGB оснащаются 120-мм ШИМ-вентиляторами отличающимися высокой производительностью и низким уровнем шума.

Цена GAMMAXX L240 A-RGB WH составляет 5500 рублей (89.99 долларов), а версия GAMMAXX L360 A-RGB WH будет продаваться по цене около 6700 рублей (109.99 долларов).