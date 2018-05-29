Dell 2018 Precision Developer Edition на Ubuntu

Официально представлена линейка ноутбуков Dell 2018 Precision Developer Edition, которая построена на основе операционной системы Linux Ubuntu. Эти ноутбуки создавались специально для тех пользователей, которые хотят получить от устройства комфорт и удобство при разработке — вы покупаете такой девайс, ставите свои приложения и нужный софт, после чего можно спокойно программировать или заниматься прочими делами, связанными с серверами и базами данных. Устройство выглядит шикарно, точно стоит своих денег, плюс производитель уже давно доказал, что умеет делать хорошо, качественно и доступно. Если вы давно хотели комфорта при разработке, то обязательно попробуйте этот вариант рабочей станции — при необходимости можно поставить неплохую комплектацию для высокой производительности в программах.