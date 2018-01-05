Dell 2018 XPS 13 официально представлен

Официально представлен новый ультрабук Dell 2018 XPS 13, который выглядит просто космически круто - стильный, легкий, производительный и настолько интересный, что словами не передать. С другой стороны, пока что детальных тестов продукта в сети нет, а построен он на процессорах поколения Kaby Lake Refresh - i5 и i7, так что говорить о производительности можно лишь теоретически. Да, в максимальной нагрузке процессор выдает 4,0 гигагерца тактовой частоты, плюс здесь оперативной памяти море, SSD накопитель с громадной скоростью чтения и записи, все красиво сделано. Для офисных задач, бизнеса и прочих таких вот задач ноутбука хватит за глаза, это даже без вопросов, но конкурировать с MacBook будет все же проблематично, так как портов хотя и больше, но все же недостаточно. Ждем цену для российского рынка и поговорим тогда.