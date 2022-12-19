Dell Concept Luna позволяет ремонтировать ноутбук в домашних условиях

Большинство крупных производителей ноутбуков не особо переживают о возможности эти ноутбуки ремонтировать, потому что на самом деле производителю это особо не нужно. Когда компания выпускает ноутбук и продаёт его вам, она понимает, что если гаджет можно будет отремонтировать (заменить батарею, клавиатуру, дисплей и так далее), то вы будете пользоваться гаджетом десять лет и не станете покупать ничего нового. Но в Dell решили ситуацию исправить — компания представила концепт ноутбука Dell Concept Luna, который создаётся специально в модульном формате для более удобного ремонта. Это очень интересное решение, потому что потенциально пользователь сможет легко заменить любой компонент ноутбука в будущем — достаточно просто иметь нужный инструмент.

Это очень круто — в случае, если у вас возникли проблемы с аккумуляторной батареей или клавиатурой, пользователь может просто взять новый компонент системы, снять крышку при помощи нужного инструмента, легко заменить вышедший из строя элемент системы, после чего спокойно заменить его и собрать систему обратно. У большинства современных ноутбуков процесс разбора корпуса отнимает гораздо больше времени и пользователь просто не всегда может выполнить эту процедуру из-за сложности конструкции и обилия клеящих средств под крышкой. Dell Concept Luna должна эту проблему исправить, но пока что информации о реализации гаджета в серийном формате нет. Возможно, данные появятся в следующем году.